Perdigão dá férias a 1.520 empregados em Dourados (MS) A Perdigão concederá férias coletivas a 1.520 funcionários da unidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, a partir da próxima quarta-feira (dia 11). A parada técnica, que atingirá trabalhadores que atuam na produção de aves, será de 30 dias. As atividades serão retomadas em 13 de março, segundo informações da assessoria de imprensa. A Perdigão já havia anunciado que pretendia realizar paradas técnicas na produção destinada a exportações no primeiro trimestre, com o objetivo de ajustar a oferta ao nível atual de demanda. Na última terça-feira, a empresa informou que aproximadamente 2,3 mil funcionários da unidade de Lajeado e 580 trabalhadores da fábrica de Cavalhada, ambas no Rio Grande do Sul, também paralisarão as suas atividades por 30 dias entre os meses de fevereiro e março. Em entrevista à Agência Estado recentemente, o presidente da Perdigão, José Antonio Fay, revelou que cerca de dez unidades da empresa devem ter a produção parcialmente paralisada nos próximos meses, de um total de 42, com a finalidade de promover ajuste dos estoques. O setor segue recomendação da Associação Brasileira dos Exportadores de Frango (Abef) para redução da produção destinada ao mercado externo em cerca de 20% no primeiro trimestre de 2009.