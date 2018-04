Perdigão lança oferta de ações de R$ 5 bilhões

A Brasil Foods (BRF), novo nome oficial da Perdigão, anunciou ontem que espera captar R$ 4,48 bilhões com uma emissão de ações - contando-se o lote suplementar, esse valor deve superar os R$ 5 bilhões. Cerca de 80% desses recursos serão destinados à liquidação de dívidas da Sadia, que está sendo incorporada à companhia. A BRF fará uma oferta de 115 milhões de novas ações, com possibilidade de mais 17,25 milhões de ações em um lote suplementar, e tomou por base em seus cálculos um preço de R$ 40. O preço final da oferta, no entanto, só será anunciado no próximo dia 21, após o encerramento do período de reserva de ações. Do total previsto de R$ 4,48 bilhões a ser captado, R$ 3,52 bilhões devem ser destinados ao pagamento de dívidas da Sadia. O restante deve ficar em caixa, "visando equilíbrio da estrutura de nossa estrutura de capital consolidada", diz o prospecto da oferta publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No prospecto, a BRF demonstra todos os pagamentos que devem ser honrados em 2009 e 2010 utilizando os recursos captados na oferta. Somente para pagamento de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), por exemplo, serão utilizados R$ 1 bilhão este ano e R$ 640 milhões em 2010. Ao final de março, as dívidas da Sadia com instituições financeiras somavam R$ 8 bilhões. Os pagamentos têm vencimentos que variam de um a 132 meses e as taxas de juros vão de 5% a 12,5% ao ano. A empresa viu o seu endividamento crescer após o episódio com derivativos tóxicos, que resultou em perdas de R$ 2,6 bilhões para a empresa no ano passado e foi fator decisivo para o avanço nas negociações para uma associação com a Perdigão. Esta semana, as duas empresas assinaram com o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) acordo para que a união entre elas, no âmbito administrativo e comercial, fique suspensa até o julgamento final da fusão pelo órgão antitruste. Ao mesmo tempo, no entanto, o Acordo de Preservação da Reversibilidade da Operação (Apro) permite à Perdigão fazer a reestruturação financeira da Sadia. E o prospecto divulgado ontem confirma a intenção da companhia de sanar os problemas financeiros da Sadia antes de aprovada a fusão. "Ainda que a associação não seja aprovada pelos órgãos competentes nos termos por nós pretendidos, iremos utilizar os recursos líquidos obtidos com a oferta global na liquidação de dívidas da Sadia com instituições financeiras, conforme Apro celebrado em 7 de julho de 2009", diz o prospecto. Conforme também consta no prospecto, a BRF pode transferir os recursos provenientes da oferta por meio de adiantamento para futuro aumento de capital, aumento de seu capital social ou concessão de empréstimo, entre outros. Os atuais acionistas de Sadia e Perdigão terão prioridade na distribuição. Do total das ações ordinárias ofertadas, 10% serão destinadas ao varejo.