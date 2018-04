Perdigão lança oferta de ações de R$ 5 bilhões

Do total previsto de R$ 4,48 bilhões a ser captado, R$ 3,52 bilhões devem ser destinados ao pagamento de dívidas da Sadia. O restante deve ficar em caixa, "visando equilíbrio de nossa estrutura de capital consolidada", diz o prospecto da oferta publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No prospecto, a BRF demonstra todos os pagamentos que devem ser honrados em 2009 e 2010 utilizando os recursos captados na oferta. Somente para pagamento de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), por exemplo, serão utilizados R$ 1 bilhão este ano e R$ 640 milhões em 2010.

Ao final de março, as dívidas da Sadia com instituições financeiras somavam R$ 8 bilhões. Os pagamentos têm vencimentos que variam de um a 132 meses e as taxas de juros vão de 5% a 12,5% ao ano. A empresa viu o seu endividamento crescer após o episódio com derivativos tóxicos, que resultou em perdas de R$ 2,6 bilhões para a empresa no ano passado e foi fator decisivo para o avanço nas negociações para uma associação com a Perdigão.

Esta semana, as duas empresas assinaram com o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) acordo para que a união entre elas, no âmbito administrativo e comercial, fique suspensa até o julgamento final da fusão pelo órgão antitruste. Ao mesmo tempo, no entanto, o Acordo de Preservação da Reversibilidade da Operação (Apro) permite à Perdigão fazer a reestruturação financeira da Sadia. E o prospecto divulgado ontem confirma a intenção da companhia de sanar os problemas financeiros da Sadia antes de aprovada a fusão. Os atuais acionistas de Sadia e Perdigão terão prioridade na distribuição. Do total das ações ordinárias ofertadas, 10% serão destinadas ao varejo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.