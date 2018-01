Perdigão quer aumentar vendas para Europa em 20% Dos R$ 100 milhões de investimentos previstos pela Perdigão para 2003, cerca de R$ 25 milhões serão empregados no aumento da capacidade instalada para produção de alimentos processados que terão como destino a Europa. "Isso significará um aumento de 20% no volume de exportação para o mercado europeu no próximo ano", disse o presidente da empresa, Nildemar Secches. A linha de distribuição no mercado interno, de acordo com Secches, receberá igual valor. O 21º Centro de Distribuição (CD) da líder na produção de carnes industrializadas será construído em Curitiba, no Paraná, no próximo ano, e exigirá desembolsos da ordem de R$ 12 milhões. "O novo CD terá capacidade para armazenar cerca de 6 mil toneladas", afirma. Mais R$ 13 milhões serão empregados na expansão da capacidade instalada de três outros CDs. "O Centro de Distribuição de Rio Verde, por exemplo, passa de 1,7 mil toneladas para 3,6 mil toneladas", diz. As duas unidades localizadas no Rio e em Santa Catarina deverão ter um aumento de armazenagem entre 40% e 50%, segundo cálculos do presidente. De acordo com Secches, a parcela remanescente do investimento será direcionada ao marketing e desenvolvimento de produtos. Questionado se a Brazilian Fine Foods (BFF), empresa criada para alavancar as exportações para mercados emergentes, estaria procurando um parceiro para ocupar o lugar da Sadia, antiga sócia, Secches nega. "O que determinará a continuidade da empresa será o desenvolvimento do mercado russo", diz. Segundo o presidente, a polêmica tem sido a abertura direta das vendas para o varejo. "Existe uma indústria nascente na Rússia que o governo não quer prejudicar", afirma. Ele não sabe ao certo se haverá a liberação dos produtos para o varejo nem quando aconteceria. "A questão é tratada entre os dois governos", disse.