Perdigão recebe crédito do BNDES A Perdigão recebeu ontem R$ 283,68 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Do total, R$ 240,3 milhões serão usados em diversos projetos de expansão de capacidade, principalmente em unidades industriais, e R$ 43,4 milhões vão para o projeto de expansão industrial de Nova Mutum (MT).