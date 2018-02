Perdigão reverte prejuízo A Perdigão teve lucro líquido de R$ 70,8 milhões no segundo trimestre, revertendo um prejuízo de R$ 26,3 milhões registrado no mesmo período do ano passado, quando o setor de aves foi afetado pelo impacto da gripe aviária nos países importadores. A receita líquida foi de R$ 1,529 bilhão, uma alta de 27,3%. Depois de recuperar seus níveis históricos de exportação, a Perdigão prevê agora que a demanda do mercado externo seguirá crescendo em um ritmo acelerado no restante do ano. ''''Acreditamos que Japão, Europa, Oriente Médio e Eurásia seguirão comprando mais ao longo do ano'''', disse o presidente da companhia, Nildemar Secches. Segundo ele, o aumento da demanda e dos custos de produção elevaram os preços médios em 14,6% em reais nas exportações. Secches disse também que os planos da Perdigão de crescer no setor de lácteos podem incluir a entrada da empresa no segmento de leite em pó, para aproveitar o movimento mundial de alta no preço do produto. Segundo o executivo, o novo produto seria voltado para exportação. ''''Estamos estudando a viabilidade de entrar nesse mercado'''', disse. Ele destacou, entretanto, que o projeto será pequeno para os padrões da companhia. ''''Nosso principal foco em lácteos continuará a ser em processados, como iogurtes'''', disse.