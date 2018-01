Perdigão reverte prejuízo e lucra R$ 51,5 milhões A Perdigão obteve lucro líquido de R$ 51,5 milhões nos nove primeiros meses deste ano, revertendo prejuízo de R$ 21,7 milhões em igual período de 2002. Somente no terceiro trimestre, o lucro líquido foi de R$ 38,2 milhões, contra prejuízo de R$ 24,5 milhões no mesmo intervalo do ano passado. A receita líquida até setembro ficou em R$ 2,735 bilhões, com aumento de 35,93%. O resultado bruto fechou em R$ 677,4 milhões em nove meses, volume 18,28% maior frente ao mesmo período de 2002. Ao final do terceiro trimestre deste ano, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 727 milhões, 12,6% superior ao de setembro de 2002.