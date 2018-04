Perdigão vai dar férias coletivas a 1.520 empregados A Perdigão concederá férias coletivas a 1.520 funcionários da unidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, a partir da próxima quarta-feira. A parada técnica de 30 dias atingirá trabalhadores que atuam na produção de aves, e as atividades serão retomadas em 13 de março, de acordo com a empresa.