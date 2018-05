Perguntas e respostas sobre a manifestação dos caminhoneiros

O que está acontecendo?

Desde que a Petrobrás iniciou sua nova política de preços para os combustíveis, em 3 de julho do ano passado, o óleo diesel subiu 56,5% na refinaria, segundo cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) - passou de R$ 1,5006 para R$ 2,3488 (sem contar os impostos). O aumento acompanhou a cotação do petróleo no mercado internacional, exatamente a intenção da estatal. Mas, para os caminhoneiros, essa alta vem tornando sua atividade inviável. E, por conta, eles estão organizando protestos em todo o País.

O que os caminhoneiros querem exatamente?

A principal reivindicação dos caminhoneiros é a redução da carga tributária sobre o diesel. Os motoristas pedem a zeragem da alíquota de PIS/Pasep e Cofins e a isenção da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). Os impostos representam quase a metade do valor do combustível na refinaria. Segundo eles, a carga tributária menor daria fôlego ao setor, já que o diesel representa 42% do custo do frete.

Quando isso começou?

Na última semana, os caminhoneiros prometeram inciar a paralisação, caso o preço do diesel não fosse reduzido. As manifestações começaram na última segunda-feira, 21. Seguiram ao longo de terça-feira, 22, e até agora não tem prazo para terminar.

O que o governo vai fazer?

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, fechou um acordo com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), para eliminar um tributo chamado Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) incidente sobre o diesel. Em contrapartida, o Congresso deverá aprovar a reoneração da folha de pagamento. O impacto fiscal da isenção do imposto sobre o diesel, de acordo com uma fonte da Receita Federal ouvida pelo Estadão/Broadcast, pode chegar a R$ 2 bilhões.

O que os caminhoneiros acharam da medida do governo?

O pacote do governo não agradou os caminhoneiros. Em nota, o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, reforçou o pedido para que a categoria mantenha os atos sobretudo nas rodovias.

Quantos Estados foram afetados?

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizava na noite de terça-feira, 22, interrupções em pelo menos seis rodovias federais de 23 Estados, mais o Distrito Federal. No início da noite desta terça, os únicos Estados que não contavam com manifestação eram Acre, Amapá e Rio Grande do Norte.

Quais os setores atingidos pela paralisação?

São vários. Nesta terça-feira, a reportagem identificou impactos nos seguintes setores:

Portos - Seis dos principais portos para escoamento de produção brasileira já sofrem com os reflexos dos protestos de caminhoneiros que interditam rodovias e estradas. Apenas os portos do Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Itajaí (SC) e Itaquí (MA) continuam com operações normais. Em Santos (SP), o bloqueio acontece diretamente no acesso ao porto.

Aurora - A Cooperativa Central Aurora Alimentos decidiu parar nesta terça-feira, 22 e quarta-feira, 23, a produção das fábricas de processamento de aves e suínos em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul por causa da paralisação dos caminhoneiros. São sete plantas processadoras de aves e oito de suínos.

Soja - Segundo o presidente da Aprosoja-MT, Antonio Galvan, o escoamento da safra de soja, que já era difícil por causa do estado precário da rodovia BR163, piorou muito por causa do protesto do caminhoneiros. Segundo ele, criou-se um grande gargalo no escoamento da produção de soja para o mercado interno e exportação. Apesar disso, em vídeo publicado no canal do Youtube, ele convoca os produtores a levarem as máquinas para as rodovias para engrossar o protesto, de forma pacífica.

O protesto dos caminhoneiros, que chegou ao segundo dia, levou várias montadoras a suspenderem a produção nesta terça-feira, 22, em razão da falta de componentes que são transportados por caminhões, tanto de peças fabricadas no país quanto daquelas importadas que chegam aos portos.

Aves e suínos - O setor de aves e suínos já sente o reflexo dos dois primeiros dias de manifestações dos caminhoneiros e, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), há, inclusive, relatos de unidades produtoras com turnos de abate suspensos por causa da falta de transportadores de cargas. Os motoristas protestam contra o reajuste do óleo diesel.

Aeroportos - O protesto dos caminhoneiros contra os reajustes nos preços do diesel já afeta o abastecimento de combustível para aviação no Aeroporto de Brasília. A Inframerica, que administra o aeroporto, divulgou nota informando que o combustível para aeronaves está contingenciado porque a frota que traria a querosene de aviação (QAV) está retida em uma manifestação no entorno do Distrito Federal. Estados do entorno, como Goiás e Minas Gerais, são uns dos mais afetados pelos protestos dos caminhoneiros, que já tem mais de 100 trechos interditados em 20 estados, segundo monitoramento da Polícia Rodoviária Federal.