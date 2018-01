Perillo estuda reverter privatização de Cachoeira Dourada O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB-GO), estuda a viabilidade jurídica de reverter a privatização da geradora Cachoeira Dourada, cujo controle foi adquirido pela espanhola Endesa em 1997, informou José Paulo Loureiro, presidente da estatal Companhia Energética de Goiás (Celg), à qual a geradora estava integrada antes da privatização. Segundo Loureiro, o governador entende que a difícil situação financeira que atravessa a Celg é conseqüência de um "contrato danoso" firmado pelo governo anterior com o controlador privado de Cachoeira Dourada. Ele referia-se à garantia de compra, pela Celg, da totalidade da energia produzida por Cachoeira Dourada nos primeiros cinco anos após a venda do controle da companhia, prevista no edital de privatização. "O governo anterior firmou a compra da energia por um preço superior à tarifa", disse Loureiro. "Com isso, a Celg tornou-se uma companhia deficitária." Pioneirismo Cachoeira Dourada, com capacidade de geração de 658 megawatts (MW), foi a primeira geradora estatal a ser privatizada no País. A Endesa pagou US$ 713,7 milhões por 78,89% do capital da companhia. O edital de privatização da empresa previa que Cachoeira Dourada deveria vender, nos primeiros cinco anos, sua produção preferencialmente para a Celg. Encerrado esse período, a companhia poderia oferecer, a cada ano, 10% da energia para outros compradores. Foi estabelecida, na época da privatização, a tarifa de R$ 37,80 por megawatt-hora (MWh), corrigida pelo IGP-M. De acordo com Loureiro, a energia de Cachoeira Dourada estaria custando hoje à distribuidora goiana R$ 59,00 por MWh. Antes da privatização, em virtude dos investimentos realizados pela empresa já terem sido depreciados, o valor do MWh era, no máximo, de R$ 22,00, acrescentou. "Esse contrato praticamente arrebentou a empresa nesses cinco anos", disse o presidente da Celg.