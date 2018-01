Período de chuvas não deve atrapalhar obras O período de chuvas, que vai de novembro a março na maior parte do País, não deve trazer grandes transtornos para as obras residenciais, comerciais e industriais, pois as construtoras já desenvolveram métodos para amenizar seus efeitos. O planejamento prévio e soluções adotadas no próprio canteiro permitem que as empresas prossigam seu trabalho, mas especialistas assinalam que é possível melhorar os procedimentos, reduzindo ainda mais o impacto das chuvas sobre a execução das obras. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os meses de novembro a janeiro ainda sentirão os efeitos do El Niño, que se caracteriza pelo aquecimento anormal do Oceano Pacífico. Nestas épocas, costuma-se observar chuvas acima da média do período na região Sul do País. No Nordeste, norte de Minas Gerais e norte da região Norte, as precipitações ficam abaixo da média. Já no Sudeste, prevê-se índices ligeriamente abaixo do padrão no centro, norte de leste de Minas Gerais, centro e norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Nas demais áreas, as chuvas seguirão as médias do período, porém com irregularidade na distribuição. Guarda-chuvas Mas as construtoras mais escaldadas não esperaram o bom humor de São Pedro. Planejamento, adoção de sistemas construtivos mais eficientes e remanejamento de tarefas no próprio canteiro são alguns dos cuidados para reduzir o impacto das chuvas. "A primeira atitude é se resguardar contratualmente", recomenda outro professor da Poli/USP, Luiz Reynaldo de Azevedo Cardoso. "A segunda é elaborar uma previsão de perdas no orçamento, já que dias parados também mobilizam capital e mão-de-obra", acrescenta. O diretor de Operações da Método Engenharia, Luiz Antônio Nascimento Maria, concorda. "Esses pontos já são considerados nos contratos", diz. A companhia tem 20 empreendimentos em execução. Destes, três chegam ao período de chuvas em estágios sensíveis a condições climáticas, como o hospital que começará a ser construído em Porto Alegre. Segundo Maria, é comum as construtoras incluírem cláusulas de abono de dias nos contratos de obras que atravessarão períodos de chuva. Válido somente para chuvas "excepcionais", isto é, acima da média pluviométrica dos últimos dez anos para a região em que o projeto será implantado, o abono obriga o contratante da obra a desconsiderar os dias parados no prazo de entrega. Em outras palavras, a construtora pode adiar a conclusão da obra porque a chuva inviabilizou os trabalhos. Mas a cláusula não se aplica a todos os tipos de obras. Cada vez mais, alguns setores primam pelo prazo de entrega. É o caso de shopping centers, grandes redes de varejos e hipermercados, entre outros, em que a data de inauguração pode ser crucial para o sucesso do empreendimento. "Nesse caso, é preciso deixar uma folga no cronograma e compensar os dias parados com mais turnos de trabalho ou hora extra", afirma Maria. Prazo adequado Outra atitude é estabelecer um cronograma realista, que já incorpore eventuais paralisações decorrentes da chuva. "O cronograma deve ser adequado às expectativas", afirma o professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP), Ubiraci Espinelli Lemes de Souza. É o que faz, por exemplo, a Hochtief. Segundo seu diretor presidente, André Glogowsky, todo planejamento de obras considera a média pluviométrica dos últimos dez anos para cada etapa do trabalho. "Comparamos os dados com a produtividade média do período", conta Glogowsky. Com isso, a construtora consegue um cronograma adequado ao período e à etapa a ser executada. É díficil quantificar o impacto das intempéries sobre os prazos, porque ele varia conforme a etapa da obra, a tecnologia adotada e o planejamento prévio. A movimentação de terra é a que requer mais cuidados. Dependendo do terreno, o prazo de execução do serviço pode dobrar, em relação ao cronograma original ou a uma obra executada no período seco. "Não é impossível que a chuva dobre o período de trabalho", reforça Souza, da Poli/USP. Isso pode acontecer caso o terreno seja pouco drenável, ou seja, a absorção da água pelo solo seja lenta. É o caso de solos argilosos, em que a água pode ficar empossada por vários dias, antes que haja condições para retomar o trabalho. Preço realista Embora os especialistas afirmem que o impacto da chuva sobre os custos seja difícil de se mensurar, Souza acredita que os gastos, nesta etapa, podem dobrar se as condições climáticas forem adversas. Na movimentação de terra, a maior parte dos custos decorre da locação de equipamentos, como escavadeiras, e dias parados significam pagar por um serviço que não se está usando. No caso das fundações, as intempéries podem onerar em até 30% o custo do serviço, conforme superintendente técnico da construtora e incorporadora Lider, Henrique Álvares. Os prazos podem oscilar de acordo com o estágio da obra, o tipo de serviço executado no dia da chuva e os cuidados preliminares para amenizar seus efeitos. Apesar de tantas variáveis, Glogowsky, da Hochtief, estima que um galpão industrial pode ter seu prazo de obras dilatado de 10% a 20% devido ao clima. "Os custos podem subir entre 5% e 15%", completa. Andando junto Apesar do preparo das grandes empresas para lidar com essas situações, outro professor da Poli/USP, Luiz Reynaldo de Azevedo Cardoso, explica que alguns iniciativas podem melhorar o desempenho nessas épocas. A principal delas é aumentar o grau de industrialização das obras, utilizando mais elementos pré-moldados. "Isso reduz a quantidade de serviços executados in loco", observa. Para o professor Souza, seu colega de Poli/USP, a industrialização não deve ser vista como única alternativa. "Deve haver uma análise de custo/benefício", recomenda. Souza afirma que a melhor forma de atenuar os efeitos da chuva no canteiro é a integração entre todos os agentes envolvidos, do incorporador até o construtor. Segundo ele, o projetista já deveria pensar em um sistema menos suscetível a intempéries. "Um exemplo seriam sistemas que atingissem a cobertura mais rápido", cita. Em outra frente, Souza defende a melhoria dos métodos de gestão de obras. "Isso vale tanto para obras tradicionais, como para pré-fabricadas", resume. Leia mais sobre o setor de Construção Civil no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.