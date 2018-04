Permanência de Bernanke à frente do Fed está indefinida A Casa Branca começa a avaliar se renova ou não o mandato do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Ben Bernanke, que expira em janeiro. No momento, sua reputação no mercado está em alta, mas crescem as críticas do Congresso a ele, segundo o The Wall Street Journal. O secretário do Tesouro, Timothy Geithner, deve desempenhar papel-chave no aconselhamento ao presidente Barack Obama quanto a renomear ou não Bernanke. Geithner trabalhou de perto tanto com Bernanke quanto com Lawrence Summers, o ex-secretário do Tesouro, que é atualmente principal conselheiro econômico do presidente e apontado como a principal alternativa ao poderoso posto no banco central. Antes de tomar uma decisão no fim deste ano, a Casa Branca deve examinar outros economistas, incluindo Roger Ferguson e Alan Blinder, ex-vice presidentes do Fed, Janet Yellen, presidente do Fed de São Francisco, e Christina Romer, presidente do Conselho de Assessores Econômicos de Obama. A reputação de Bernanke tem subido e descido em Wall Street. Mas uma pesquisa realizada esta semana pelo The Wall Street Journal com 46 economistas do setor privado mostrou que 43 endossam sua nomeação. Ele, por sua vez, não deu sinais de querer deixar o posto. Por ora, a Casa Branca está se concentrando em buscar novos membros para a direção do banco central. Dois dos sete assentos estão vagos. Outros dois governadores - Kevin Warsh, 39 anos, e Donald Kohn, de 66 - estariam pensando em sair. A administração busca ao menos um candidato com experiência no mercado financeiro, tarefa difícil num momento que todos estão maculados pelos laços com Wall Street. No Congresso, os novos poderes que o governo Obama propôs para o Fed intensificaram os questionamentos sobre Bernanke e o banco central. "Se esses novos poderes forem garantidos ao Fed, então talvez um professor de economia nunca mais será a melhor escolha para presidente do Fed", disse o deputado republicano Darrell Issa. O democrata Brad Sherman tem acusado o Fed de ter "uma mentalidade de Wall Street".