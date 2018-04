Permanência de Bernanke à frente do Fed está indefinida

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, deve desempenhar papel-chave no aconselhamento ao presidente Barack Obama quanto a renomear ou não Bernanke. Geithner trabalhou de perto tanto com Bernanke quanto com Lawrence Summers, o ex-secretário do Tesouro, que é atualmente o principal conselheiro econômico do presidente e apontado como a principal alternativa ao poderoso posto no banco central.

Antes de tomar uma decisão no fim deste ano, a Casa Branca deve examinar outros economistas, incluindo Roger Ferguson e Alan Blinder, ex-vice presidentes do Fed, Janet Yellen, presidente do Fed de São Francisco, e Christina Romer, presidente do Conselho de Assessores Econômicos de Obama. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.