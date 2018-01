Perseguindo o sonho olímpico

Filmada no Rio de Janeiro, a produção usou 200 figurantes e diversas locações: além de correrem por áreas do Rio de Janeiro, os atores também foram captados em ambientes como piscina, praia e estádios. Ao todo, foram quatro dias de filmagem. Para embalar a “corrida”, a edição escolheu a música Don’t Stop Me Now, do Queen.

Além de figurantes anônimos, participa de Perseguição também o judoca Felipe Kitadai, que foi medalhista na Olimpíada de Londres, em 2012. Entre os automóveis da Nissan disputados como se fossem um lugar no pódio olímpico estão March, Sentra e Versa.