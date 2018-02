Personalidades começam a deixar Fórum Social As atividades do Fórum Social Mundial nesses dois últimos dias de evento começam a ficar esvaziadas e algumas das principais estrelas, como o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ativista francês José Bové, que este ano teve uma participação discreta, já deixaram Porto Alegre. Uma das maiores críticas dos que participaram do fórum, este ano, foi o foco eleitoreiro que predominou no evento, justificado pelas eleições gerais deste ano no País. Um dos eventos mais esperados de hoje é a leitura da mensagem oficial da ONU aos participantes do fórum. A leitura dessa mensagem ficará a cargo do presidente da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, José Antônio Ocampo, representante oficial do secretário-geral da ONU, Kofi Annan neste evento. Além da leitura da mensagem da ONU, nesta segunda-feira ocorrem alguns protestos pela cidade. O maior deles é a passeata contra o Acordo de Livre Comércio das Américas (Alca), que vai contar com a participação da CUT e do MST, e deverá movimentar as ruas do centro de Porto Alegre, no final desta tarde.