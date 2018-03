Perspectiva de crédito no País é de crescimento, diz Meirelles

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, voltou a afirmar que a perspectiva do crédito no Brasil é de crescimento, o que amplia a responsabilidade daqueles que concedem financiamento no País. Segundo ele, o crédito oferece uma grande oportunidade, mas a crise mostrou que os problemas com financiamentos ocorrem nos períodos em que há expansão dos volumes e, por isso, o Banco Central e o setor privado devem estar atentos à qualidade das operações. Meirelles participou da abertura do 5º Congresso Nacional de Crédito e Cobrança, realizado em São Paulo, que reuniu mais de mil pessoas ligadas ao setor, e deixou o local sem falar com os jornalistas.

Meirelles observou que o volume de crédito concedido já retornou aos níveis pré-crise e as perspectivas são muito favoráveis, considerando a retomada dos investimentos para o setor privado, o pré-sal, as obras do PAC e eventos esportivos, como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Tudo isso, segundo Meirelles, impõe uma "macrogerência por parte do governo e uma boa microadministração".

Do lado macro, ele afirmou que é importante que o Brasil mantenha uma política monetária responsável, o câmbio flutuante e que garanta condições para queda da relação dívida/PIB. O presidente do BC reforçou a importância da estabilidade da economia e lembrou que ela traz mais benefícios do que custos. Meirelles observou que, em muitas situações, como por exemplo em 2003, falou-se apenas do custo da estabilidade - especificamente quando os juros precisaram subir para combater a inflação -, mas ele lembrou que, à medida em que há estabilidade da inflação, o custo financeiro cai, tanto do ponto de vista das taxas de juros reais da economia, como do spread bancário. Este também terá uma tendência de queda nos próximos anos, apontou.

Do lado micro, Meirelles alertou para a necessidade de a expansão do crédito ser bem gerenciada e observou que uma medida que pode contribuir nessa direção é a criação do cadastro positivo. Isso, segundo ele, poderá expandir a capacidade de concessão de crédito com mais segurança.

O BC brasileiro, disse ele, trabalha hoje com outros bancos centrais do mundo, com o objetivo de melhorar a regulação do sistema financeiro. "Somos muito demandados pela nossa experiência de sucesso", afirmou.