Perspectiva de guerra longa derruba bolsas na Ásia A percepção de que a ofensiva militar aliada no Iraque deve demorar mais do que o previsto inicialmente fez com que os mercados do sudeste asiático encerrassem o dia em baixa nesta terça-feira. O mau desempenho dos mercados americanos (Dow Jones: -3,61%; Nasdaq: -3,66%) também influenciou o desempenho dessas bolsas. Em Seul, o índice Kospi caiu 2,61%. Os papéis de empresas aéreas estiveram entre as maiores quedas, em razão do contínuo aumento do preço do petróleo. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio recuou 2,33%, apesar de o Banco Central japonês ter despejado grande quantidade de fundos no mercado e ter aumentado o limite da ações em poder de bancos privados. Segundo analistas, porém, a queda não foi inesperada, já que o mercado acumulou alta de 7,20% nos últimos quatro pregões. O mercado taiuanês caiu 1,57%, liderado por papéis de tecnologia. As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. sofreram desvalorização de 3,90%. Nas Filipinas a bolsa caiu 0,98%. Às 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,31%; Indonésia: -0,42%; Malásia: -0,55%; Tailândia: +0,24% e Cingapura: +0,67%.