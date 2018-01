Perspectiva de investimento estrangeiro cai para US$ 10 bi As projeções de mercado para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) neste ano recuaram de US$ 10,50 bilhões para US$ 10 bilhões em pesquisa semanal do Banco Central (BC). A queda deixou a estimativa ainda mais distante dos US$ 12 bilhões projetados pelo próprio BC. Mesmo com a redução, as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano ficaram estáveis em 3,5%, mesmo porcentual estimado pelo BC. Para 2005, as projeções de fluxo de IED ficaram estáveis em US$ 13 bilhões. As previsões de crescimento do PIB para o próximo ano também não mudaram e ficaram nos mesmos 3,50% da pesquisa divulgada na semana passada.