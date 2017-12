Perspectiva de prejuízo faz Bolsa de Seul cair Perspectiva de prejuízo faz índice Kospi cairA bolsa sul-coreana fechou hoje em queda de 3,04% em razão das preocupações dos investidores com os resultados das empresas no primeiro trimestre. Os papéis da Samsung Electronics sofreram retração de 4,2%. Nem mesmo empresas que devem reportar lucros escaparam da desconfiança do mercado: as ações da Posco caíram 2,8%. Nas Filipinas, os investidores decidiram realizar lucros, depois de quatro pregões em alta. O principal índice da bolsa de Manila recuou 1,09%. Em Tóquio, o Nikkei 225 sofreu desvalorização de 0,91%, liderada por blue chips. Taiwan também registrou queda nesta quarta-feira. A falta de perspectivas positivas para a economia local desanimou os investidores e a bolsa encerrou em -0,33%. Às 5h20 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -2,28%; Indonésia: +1,97%; Malásia: -0,58%; Tailândia: -0,22% e Cingapura: -1,62%.