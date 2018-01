Perspectiva maior para PIB nesse ano e menor em 2005 As projeções de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2004 aumentaram de 3,68% para 3,70% na pesquisa semanal do Banco Central (BC). As previsões de expansão do PIB em 2005, em contrapartida, caíram de 3,80% para 3,76%, ficando ainda acima das projeções de 2004. As estimativas de investimento estrangeiro direto (IED) em 2004 subiram na mesma pesquisa de US$ 12,05 bilhões para US$ 12,50 bilhões, ficando num valor mais próximo dos US$ 13 bilhões estimados pelo BC. A projeção para investimento direto em 2005 manteve-se estável, ao mesmo tempo, em US$ 15 bilhões. As projeções de mercado para a dívida líquida do setor público ? endividamento do setor público não-financeiro e do BC ? em 2004 subiram de 56,25% para 56,30% do Produto Interno Bruto (PIB). As previsões para 2005, por sua vez, aumentaram de 54,70% para 54,80% do PIB. A mesma pesquisa indicou a manutenção das projeções de superávit primário ? arrecadação do governo menos os gastos com as autarquias municipais, estaduais, federal e as empresas estatais ? neste e no próximo ano em 4,25% do PIB em ambos os períodos.