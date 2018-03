Perspectiva para Ibovespa se mantém positiva

A expectativa de que a próxima semana será de ganhos para o Ibovespa é majoritária no Termômetro Broadcast Bolsa, pesquisa que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do índice na semana seguinte. Num universo de 35 participantes, 60,00% disseram que a expectativa é de alta; 28,57%, de baixa; e 11,43%, de estabilidade. Na edição anterior, os que viam avanço para a Bolsa nesta semana eram 46,88%; os que esperavam queda, 18,75%; e os que tinham percepção de estabilidade, 34,38%. O Ibovespa terminou a semana com perda de 0,60%.

A próxima semana será mais curta em função do feriado prolongado da Páscoa, com fechamento de mercados financeiros em vários países, como no Brasil e Europa, na Sexta-feira Santa. Até lá, a agenda é carregada de eventos, sobretudo internamente, com destaque para a divulgação, pelo Banco Central, da ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na terça-feira, 27, e do Relatório de Inflação do primeiro trimestre, na quinta-feira, 29.

A temporada de balanços do quarto trimestre entra na reta final na semana que vem, quando serão conhecidos os resultados de várias companhias do setor elétrico, entre elas Eletrobrás e Cemig. Ainda, publicarão seus números JBS e Oi.

Outro evento com potencial de influenciar as ações é o julgamento, na segunda-feira, 26, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dos embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-presidente Lula, como recurso à sua condenação a 12 anos e um mês de prisão .

Nos Estados Unidos, o destaque é a divulgação de mais uma leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre e do índice de preços dos gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) - medida de inflação preferida do Federal Reserve (banco central americano) - de fevereiro, na quinta.