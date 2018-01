Perspectivas da Petrobras são positivas As perspectivas em relação ao desempenho da Petrobras continuam positivas. O resultado do balanço semestral da companhia superou as expectativas de analistas do setor. A estatal divulgou um lucro líquido de R$ 4,506 bilhões, revertendo o prejuízo de R$ 1,063 bilhão do mesmo período do ano passado. A empresa também registrou recorde na produção de petróleo, de 1,249 milhão de barris por dia. O gerente de Finanças da Socopa Corretora, Gregório Mancebo, diz que outro fator que favoreceu o resultado da Petrobras foi a alta do preço internacional do petróleo. Além disso, houve um aumento do consumo de derivados do produto e de seu preço no mercado interno. Com o preço interno do combustível subindo, automaticamente a receita da empresa também sobe, favorecendo o investidor, explica o analista de Investimentos da corretora Fator Doria Atherino, Fernando de Oliveira. Para ele, a ampliação da produção interna também contribuiu para o resultado positivo. Nos seis primeiros meses do ano, a produção aumentou 8%, de uma média diária de 1,114 milhão de barris para 1,206 milhão. A expansão reduziu 13% a importação de petróleo para abastecimento do País. Expectativas são positivas para o segundo semestre Para o segundo semestre, as perspectivas também permanecem positivas. Os especialistas do setor projetam um lucro em torno de R$ 9 bilhões para o ano. Mancebo diz que a situação deve continuar favorável para a Petrobras. "Tudo indica que até o fim de 2000 o preço externo do petróleo não será reduzido.", diz o analista. E existe a expectativa de que a estatal ganhe também com novas descobertas de petróleo e gás. Devido às expectativas positivas, analistas estão recomendando a compra do papel da companhia. Oliveira afirma que os investidores poderão colher bons frutos dessa aplicação. "Estão nesse caso aqueles que adquiriram o papel a um preço interessante antes da venda das ações ordinárias feita pelo governo.", concluiu.