Perspectivas estáveis para juros e câmbio, revela BC As previsões de mercado para a taxa de juros no fim do ano permaneceram 16% ao ano na pesquisa semanal do Banco Central (BC) pela segunda semana consecutiva. Depois da alta da semana passada, as estimativas de juros para o fim de 2005 mantiveram-se estáveis em 14,75% ao ano. Para setembro do corrente ano, os bancos consultados pelo BC continuaram a apostar numa manutenção da taxas de juros na marca dos 16% ao ano. As projeções para a taxa de câmbio no fim do ano em curso também não mudaram e prosseguiram em R$ 3,10, enquanto as previsões para o final de 2005 subiram de R$ 3,20 para R$ 3,21. Para o final de agosto e final de setembro, as projeções de mercado para a taxa de câmbio ficaram inalteradas em R$ 3,05 para ambos os períodos.