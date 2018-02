Perspectivas incertas para o nível de emprego

Os dados do emprego são observados com especial atenção neste ano, em que a maioria dos analistas prevê empecilhos às contratações, em razão do enfraquecimento do ritmo de atividade econômica e de problemas localizados. Nesse contexto, o IAEmp dá um sinal menos desfavorável - e que não deve ser ignorado depois de uma longa trajetória negativa -, pois reflete várias outras sondagens feitas nas áreas industrial, de serviços e com consumidores.

A evolução histórica do índice sugere que ele seja levado em conta: em dezembro de 2008, por exemplo, antes da grande crise, o IAEmp chegou a 64,8 pontos, subindo a 97 pontos em dezembro de 2009, quando se esboçava a reação da política econômica ao desajuste global.

Outro índice distribuído há pouco pela FGV foi o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD), que reflete a percepção das famílias sobre o mercado de trabalho. Este acusou um ligeiro recuo de 1,1% em dezembro, chegando aos 73,6 pontos. Comparativamente a dezembro de 2013 (66,1 pontos), houve um avanço. Mas, quando se olha para os nove anos em que o ICD tem sido calculado, este supera os 100 pontos entre fins de 2005 e o início de 2007. Mas caiu muito depois disso e só alcançou patamar próximo dos 90 pontos no primeiro semestre de 2009.

O nível de emprego reflete a conjuntura. Empresas contratam quando necessitam de mão de obra para produzir e vender, quando investem ou quando estão convencidas de que a pior política é perder pessoal qualificado e que dificilmente poderá ser substituído quando o ritmo econômico voltar a subir. Só as empresas mais frágeis evitam demitir, para não pagar indenizações.

Em momento de previsões econômicas negativas, mesmo um leve sopro de esperança deve ser notado.