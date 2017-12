Perspectivas para 2004 são otimistas, diz Afonso Beviláqua O diretor de Política Econômica do Banco Central, Afonso Beviláqua, afirmou que o cenário econômico traçado para 2004 combina uma perspectiva de crescimento sustentado com estabilidade de preço. Segundo o diretor, que participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE), a avaliação do desempenho econômico em 2003 foi positiva, dado o choque vivido pelo País em 2002. A resposta de Beviláqua foi dada ao senador Cesar Borges (PFL-BA), que criticou o baixo desempenho econômico, no ano passado. "Tenho uma visão um pouco mais otimista em relação ao cenário econômico. Se o PIB tiver crescido 0,3%, como estimamos, terá sido o preço pago para a estabilização da economia", disse Beviláqua, lembrando que países que passaram por choques semelhantes ao vivido pelo Brasil, tiveram como resultado do ajuste uma retração "gigantesca" do PIB. O diretor do BC também discordou da avaliação feita pelo senador de que houve retração dos investimentos no País. Segundo Beviláqua, a absorção de bens de capital, que é um indicador de investimento na economia, registrou uma taxa de crescimento de 28%, no período de junho a novembro do ano passado. "Isso indica uma recomposição dos investimentos e representa uma reação da economia", disse. O diretor do BC também lembrou que as vendas no varejo têm se recuperado e que em novembro, pelo sexto mês consecutivo, houve crescimento nesse segmento. Beviláqua disse ainda que as taxas de juros de mercado têm caído, resultado do corte de 10 pontos na Selic, promovido pelo BC, ao longo do ano passado. "No início de 2003 a taxa de juros real do mercado estava em cerca de 20% e hoje estamos entre 9% e 8,5%", disse.