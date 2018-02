Perspectivas para a construção civil Depois da forte queda da atividade da construção civil - o produto interno bruto (PIB) do setor teria caído cerca de 5% em 2014, segundo especialistas -, a Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas (Apeop) espera um 2015 melhor, com uma retomada no segundo semestre e um crescimento anual da ordem de 1%. A avaliação coincide com a de outros levantamentos, como os da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgado há alguns dias, e a Sondagem da Construção, do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre-FGV).