Perspectivas para economia mundial são boas, diz G8 As perspectivas para a economia mundial continuam sendo boas, com os riscos menores que as oportunidades. A afirmação é do Grupo dos Sete Países mais Industrializados mais a Rússia (G8), informaram nesta quarta-feira fontes governamentais alemãs. Entre os riscos destacam-se os crescentes desequilíbrios globais, a alta dos juros e uma maior pressão inflacionária, assim como os temores de tendências protecionistas. Os ministros de Finanças do G8 se encontrarão para reunião oficial neste fim de semana, em São Petersburgo, Rússia. A reunião será preparatória para a cúpula de chefes de Estado e de governo do grupo, na mesma cidade, a partir de 15 de julho.