Perspectivas para os fundos A oscilação na Bolsa de Nova Iorque e Nasdaq influenciou o mercado acionário brasileiro. Entre os 30 maiores fundos de ações, as 10 menores perdas iam de -3,85% a -6,38%. Já entre os 30 maiores fundos multicarteira (multiportfólio), os 5 melhores resultados iam de 0,30% a 0,59%. No caso dos fundos multicarteira, o gestor distribui os recursos para renda fixa - títulos públicos e privados - e renda variável. Em tempos de crise na Bolsa, os gestores concentram os negócios na renda fixa, daí os resultados positivos. Os fundos cambiais vêm sendo favorecidos pelo avanço do dólar. Este mês, até sexta-feira, o dólar acumulava alta de 1,72%. Até quinta, as melhores rentabilidade desses fundos variavam entre 1,20% e 1,57%. Na renda fixa, os fundos DI oferecem ganho de 0,07% ao dia, bruto. Mantido esse ritmo, fechariam maio com rentabilidade bruta de 1,55%. A expectativa, no entanto, com base na taxa de juros projetada para maio nos contrato futuros negociados na BM&F, é que rendam cerca de 1,40%. Os fundos DI acompanham os juros no dia-a-dia. São, portanto, fundos pós-fixados. Logo, o que acumulam de rendimento no passado é apenas um indicativo. O juro no mercado futuro é uma medida mais exata do que o mercado espera para o comportamento das taxas que vão definir o rendimento dos DI. Para os fundos de renda fixa, a estimativa é de rendimento de 1,33%, bruto. Mesmo com o desconto do Imposto de Renda de 20% sobre o rendimento, esses fundos estão prometendo remunerar o investidor com taxa acima da inflação, estimada em torno de 0,20% na média. É importante lembrar que esta perspectiva de rendimento só deve se confirmar se as taxas de juros permanecerem nos patamares atuais. Se os juros subirem, o rendimento dos prefixados cai. Fundos que carregam papéis prefixados são obrigados a ajustar o valor de sua carteira para baixo, quando os juros sobem. Neste ajuste, há uma perda do valor da aplicação no curto prazo. No longo prazo, o juro prefixado acertado acaba prevalecendo, mas para quem puder ficar no fundo. Quem sair antes, tem perda efetiva. Veja na Cartilha de Fundos por que os fundos de renda fixa prefixado podem ter prejuízos.