Perspectivas são boas, mas dólar começa dia em leve alta O dólar começa a semana e o mês em leve alta. Na abertura, subia 0,03%, cotado a R$ 2,98; às 10h40, subia 0,23%, a R$ 2,986. Apesar dessa pequena alta, os analistas dizem que as expectativas para o mês são de fluxo favorável. As férias no hemisfério Norte chegam ao fim, o que deve facilitar as captações. Ao mesmo tempo, os vencimentos previstos não são grandes. Os maiores, segundo fontes de mercado, são de US$ 251 milhões, da Petrobras e US$ 225 milhões, da Klabin. A perspectiva é que ambos sejam rolados. Hoje é feriado nos EUA - Dia do Trabalho - e isso pode inibir os negócios, deixando vários players fora do mercado. Veja a cotação do dólar.