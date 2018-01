Peru chega à mesa das classes C e D Por muito tempo considerado um prato das classes abastadas, o peru, quem diria, está se tornando uma iguaria popular. Dados do IPC-Fipe, que calcula a inflação na capital paulista, mostram que este Natal terá o peru mais barato dos últimos seis anos. De 2000 para cá, o preço da ave caiu 32,59%. Só de dezembro de 2005 a novembro deste ano, a queda foi de 5,58%. Com a aproximação das festas de Natal e Ano-Novo, o peru recuperou preço e subiu 2,03% nas quatro últimas semanas. Uma visita rápida ao supermercado confirma: o preço da ave já se aproxima dos seus concorrentes diretos, os chamados frangos especiais - como o Chester, da Perdigão, e o Fiesta, da Sadia. Segundo a Associação Paulista de Supermercados (Apas), o preço médio do peru deve se manter em torno de R$ 6,90 o quilo. Os frangos especiais já podem ser encontrados a R$ 5,99 o quilo. À semelhança do que ocorreu no início do ano com o frango, a ameaça da gripe aviária fez com que grande parte da produção nacional de peru, antes destinada à exportação, ficasse disponível para o mercado interno. "Antigamente, comer peru era algo como comer faisão, proibitivo para a maioria da população", afirma o professor Cláudio Felisoni, coordenador do Programa de Varejo da Fundação Instituto de Administração (FIA/USP). "Hoje, com o aumento da oferta do produto no mercado interno, a tendência é de queda no preço, o que vai fazer o prato entrar no cardápio das classes C e D", diz. Além disso, a indústria mudou de estratégia. "Os fabricantes investiram pesado na promoção de frangos especiais, mais baratos. O resultado é que o consumidor preferiu esses frangos em vez do peru, o que ajudou a baixar o preço", analisa César Collier, diretor de Produtos de Grande Consumo do Carrefour. Segundo Collier, até o ano passado as vendas do peru estavam em queda. Mas esse tipo de produto tem seu auge de vendas à medida que as festas se aproximam. "Esses produtos vendem mais em cima da hora, a dois dias do Natal", diz. Ele acredita que o peru a preços mais populares devem atrair mais consumidores de menor renda. A expectativa da rede é que este ano as vendas de carnes natalinas (aves, tenders, lombos) sejam 15% superiores às do ano passado.