Peru e Chile proíbem importações de bovinos dos EUA Peru e Chile proibiram a importação de carne bovina e subprodutos dos Estados Unidos por causa do primeiro caso de doença da vaca louca encontrado em território americano. No Peru, a proibição também se refere à importação de ovelhas e seus subprodutos. A medida foi publicada hoje no diário oficial do país. No Chile, o serviço de agricultura proibiu a importação de bovinos vivos, carne, leite, sêmen, vísceras, couro, colágeno e gelatina. Ambos os países nunca registraram caso de vaca louca em seus rebanhos. McDonalds diz ter sistema de segurança anti-vaca louca O McDonalds Corp. disse em um comunicado que a descoberta do primeiro caso de doença da vaca louca nos Estados Unidos "não tem absolutamente qualquer conexão com o McDonalds ou seus fornecedores". A companhia também afirmou ter um dos "mais testados, abrangentes e confiantes programas de qualidade do mundo" e que suas "rígidas regras de segurança impedem que animais desse tipo entrem na rede de fornecedores" da companhia. O McDonalds, uma das maiores redes de "fast food" do mundo e cujo carro-chefe são os hambúrgueres de carne bovina, afirmou estar confiante nas medidas tomadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para salvaguardar a segurança da cadeia alimentar da carne bovina no país. As ações da companhia caíram 5,2% no pregão reduzido de quarta-feira na bolsa de Nova York por conta desse caso de vaca louca nos EUA. Hoje as ações tinham ligeira alta no pré-mercado, onde a liquidez é reduzida.