Peru e EUA buscam acordo de livre comércio Na última segunda-feira, o presidente do Peru, Alan García, encontrou-se em Washington com seu colega norte-americano, George Bush, para batalhar por um objetivo central da sua estratégia econômica: a conclusão do tratado de livre comércio (TLC) com os Estados Unidos. García e o republicano Bush exortaram o Congresso, agora dominado pelos democratas, a aprovar o acordo, que já foi ratificado pelo parlamento peruano. Há algum risco para o acordo, já que os democratas insistem em incluir temas de relações trabalhistas e proteção ambiental em todos os novos tratados de livre-comércio que os Estados Unidos fechar. Um complicador é que, mesmo que o Peru atenda as exigências nestes assuntos, os próprios Estados Unidos não firmaram alguns dos acordos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e os republicanos temem que a inclusão do tema trabalhista nos TLCs implique modificações na legislação interna americana. Luiz Alonso García, vice-ministro de Comércio Exterior e Turismo do Peru, diz que o principal ganho do TLC com os Estados Unidos será o de consolidar o sistema de preferências tarifárias que o país tem no mercado americano, e que hoje existe em forma temporária no âmbito do acordo para o combate ao narco-tráfico. ?O investidor tem que ter horizonte de longo prazo, e portanto é preciso que a isenção de tarifas para vários dos nossos produtos no mercado americano seja fixada em definitivo?, ele explica. É irônico que o presidente Alan García esteja se esforçando tanto para garantir o fechamento do TLC com os Estados Unidos, já que, na campanha eleitoral, ele ameaçou rever o acordo, que foi negociado no governo do seu antecessor, Alejandro Toledo. A reviravolta é típica do oportunismo do atual presidente peruano, que naquele momento disputava votos à esquerda com o militar ultra-nacionalista Ollanta Humala. Eleito, García não só está buscando de todas as formas a ratificação do acordo, como convocou Hernando de Soto, célebre economista liberal peruano, para participar na preparação do Peru para a implementação do TLC (de Soto já se afastou do projeto). Prioridades Segundo o vice-ministro de Comércio e Turismo, ?o presidente (Alan García) tem uma visão clara de priorizar a região Ásia-Pacífico (o que inclui a costa oeste dos Estados Unidos)?. Quanto ao Mercosul, que não parece estar no topo das prioridades de estratégia comercial do Peru (embora já haja um acordo de complementação em vigor), Luiz Alonso García comenta que ?há um grupo de países (na América do Sul) que crê na integração regional, e outro que está mais ligado nas oportunidades fora da região, como o Peru e o Chile". Para David Ritchie, da Escola de Administração de Negócios para Graduados (ESAN), em Lima, o Brasil deveria ser uma das prioridades máximas das empresas peruanas. Uma conversa rápida com seus alunos mostra que o grupo - onde estão muitos gerentes e empresários iniciantes - considera o mercado brasileiro fechado, protegido, com regras complicadas e difícil de penetrar.