Peru não repetirá erro da Bolívia, diz ministério O ministro da Agricultura do Peru, Manuel Manrique, acredita que seu país não cometerá os mesmos erros da Bolívia na nacionalização de bens e recursos, por ter "aprendido a lição". O país também deverá manter a aposta na abertura econômica. "Estamos curados, embora 30% da população estejam descontentes." Manrique considerou a nacionalização dos hidrocarbonetos (gás e petróleo) "um erro, porque quem não recorre a investimentos estrangeiros não pode promover o desenvolvimento". O ministro está em Israel para visitar a feira Agritech, procurando modernos sistemas de irrigação. Caso diferente Para o ministro, o caso do Peru é muito diferente do boliviano. Mesmo o candidato nacionalista Ollanta Humala, que supostamente tentaria uma aproximação com a Venezuela e Cuba se fosse eleito, "ficaria na mensagem, pura propaganda eleitoral". Segundo Manrique, o investimento estrangeiro é o segredo do desenvolvimento e "a classe política pensante quer deixar de lado as nacionalizações".