Peru tem histórico conturbado de política econômica Com uma das histórias políticas mais conturbadas da América Latina nas últimas décadas, o Peru não é o tipo de país que as pessoas imaginem que tenha seguido um curso de política econômica racional e consistente. Paradoxalmente, porém, depois do primeiro e desastroso governo de Alan García, de 1985 a 1990, o país manteve uma política econômica razoavelmente liberal e pró-mercado, que hoje está rendendo os seus melhores frutos. Naquele primeiro mandato de García, as medidas populistas e o aumento desenfreado do gasto público resultaram em hiperinflação e numa queda de 8% no PIB (uma contração de 30% nos três últimos anos, depois de um boom inicial). Alberto Fujimori, que sucedeu García, implantou os parâmetros básicos da política econômica que se mantém até hoje, debelando a hiperinflação, fazendo uma reforma da Previdência com contas individuais administradas por entidades privadas, controlando o déficit público, e privatizando empresas nas áreas de mineração, cimento, siderurgia, petroquímica e telefonia. Ele ficou conhecido também por ter derrotado os movimentos terroristas Sendero Luminoso e Túpac Amaru, e pelo célebre resgate dos reféns da Embaixada do Japão, em abril de 1997. Por outro lado, Fujimori implantou medidas autoritárias - como o fechamento do Congresso - já no seu primeiro mandato, foi acusado de desrespeitar direitos humanos na luta contra o terrorismo, e envolveu-se em gravíssimos escândalos de corrupção, que tiveram como pivô seu auxiliar Vladimiro Montesinos, que está preso até hoje (assim como Abimael Guzmán, líder do Sendero). Fujimori renunciou à presidência no início do seu terceiro mandato, em novembro de 2000, quando estava no Japão, onde acabou ficando por vários anos, para se refugiar dos processos por corrupção e violação dos direitos humanos. Hoje, ele está em regime de prisão domiciliar no Chile, e sofre um processo de extradição para o Peru. Fujimori também foi prejudicado pelo período de crises nos países emergentes iniciado na segunda metade dos anos 90, que impôs ao Peru um ritmo de crescimento medíocre entre 1998 e 2001. Nas novas eleições convocadas para maio de 2001, foi eleito Alejandro Toledo. Em um governo paradoxal, Toledo, um economista de origem pobre e indígena, com pós-gradução na Universidade americana de Stanford, manteve e aperfeiçoou o curso de política econômica liberal, implantando, por exemplo, o bem-sucedido regime de metas de inflação peruano. Os bons números da macroeconomia não impediram que os níveis de popularidade de Toledo caíssem para níveis baixíssimos durante a maior parte do seu mandato. Apesar da contribuição para isto de escândalos algo prosaicos (o não-reconhecimento de uma filha ilegítima, gastos em um balneário de luxo), é consenso que o pequeno efeito do crescimento econômico na metade mais pobre da população foi decisivo. Toledo criou o programa de transferência de renda Juntos, que García está expandindo rapidamente, mas isto não foi suficiente para melhorar os indicadores sociais. O que acabou levando a uma recuperação moderada da popularidade de Toledo no fim do seu mandato foi a campanha eleitoral, cujos debates trouxeram à tona, de forma mais clara para a população, os avanços obtidos na economia. Também decisivos para melhorar a imagem de Toledo foram os ataques que ele sofreu durante a campanha de 2006 do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que apoiou abertamente o candidato Ollanta Humala, um polêmico militar ultra-nacionalista. Os peruanos solidarizaram-se com Toledo. A interferência de Chávez, aliás, é vista como um fator que levou García à vitória. ?O Humala ganhou na serra e na selva (região andina e amazônica), mas foi prejudicado pelo fator Chávez, pela campanha na imprensa e por não saber dar conteúdo político ao seu cacife eleitoral?, diz o consultor político Alberto Andriensen. Eleito, García manteve as linhas gerais da política econômica ortodoxa e liberal de Toledo. Agora, inspirado pelo sucesso chileno, o Peru quer combinar o seu poderio no mercado internacional de minérios com a consolidação do país como uma plataforma de exportação de produtos agro-industriais de alto valor agregado. Este objetivo, por sua vez, implica uma agressiva estratégia de abertura econômica e de acordos comerciais .