Peru tenta seguir modelo econômico do Chile O acordo de livre-comércio com os Estados Unidos insere-se na estratégia do Peru de tentar repetir, em certo sentido, o bem-sucedido modelo econômico do Chile. A idéia é a de ter uma economia muito aberta, que se especialize em um conjunto de produtos nos quais tem vantagens comparativas, com muita ênfase na agroindústria de maior valor agregado, com o objetivo de se tornar um ?global-player? nestes segmentos. E, como no caso do Chile com o cobre, o Peru tem como baluarte exportador o setor tradicional de mineração, no qual já está entre os líderes mundiais em uma ampla variedade de produtos, como ouro, cobre, zinco e estanho. Um exemplo desta nova mentalidade no Peru é o do empresário José Chlimper, que também está no Conselho do Banco Central da Reserva do Peru, com direito a voto nas reuniões de decisão sobre a taxa básica de juros. Chlimper está à frente de um grupo que importa e distribui produtos farmacêuticos, cosméticos, de perfumaria, insumos químicos industriais e defensivos agrícolas, que fabrica farmacêuticos e cosméticos, e que produz e exporta aspargos frescos e uvas. É deste último setor, claramente, que ele fala entusiasticamente. ?Nós não estamos nos dirigindo aos segmentos de alta tecnologia?, ele diz, referindo-se ao Peru como um todo. ?No nosso nível de educação e e desenvolvimento?, continua Chlimper, ?queremos vender produtos, especialmente alimentícios, para o consumo de um bilhão de ricos no mundo?. Ressalvas Ele frisa, porém, que não há nada de atrasado ou arcaico no seu negócio de aspargos e uvas. Numa operação com etapas rigorosamente cronometradas, os aspargos são continuamente colhidos em fazendas irrigadas na costa seca do Peru e transportados para unidades industriais, onde passam por um processo de lavagem em água escaldante, resfriamento, seleção, embalagem (já no padrão do cliente final) e armazenamento, tudo sob condições cuidadosamente estipuladas de temperatura e higiene. Dali, eles saem em caminhões refrigerados para a exportação para as grandes cadeias mundiais de supermercados. Refletindo o grande sucesso do Peru neste tipo de segmento, as exportações de aspargos da Agrokasa (nome da empresa) saltaram de 67 mil caixas de de 5 kg em 1998, quando o negócio se iniciou, para 2,65 milhões em 2006. ?Somos os maiores exportadores de aspargos frescos do mundo?, diz Chlimper. Junto com a uva, o setor agroindustrial já responde por um faturamento de US$ 50 milhões anuais, 27% do total de um grupo que existe desde o início da década de 50. Para garantir mercados para seus produtos de nicho, o Peru está concluindo acordos comerciais com os Estados Unidos, Chile e Tailândia, e e negociando ou abrindo frentes de negociação com a União Européia (UE), China, Canadá, América Central, México, Rússia, Índia, Coréia, Cingapura, Austrália, Nova Zelândia, Marrocos, África do Sul e a Associação Européia de Livre Comércio (EFTA), o bloco que reúne a Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Luis Alonso García, o vice-ministro de Comércio Exterior, ressalta que o Peru tem uma agenda de aumento da competitividade externa, em áreas como desburocratização e facilitação de negócios, crédito e infra-estrutura portuária e de aeroportos.