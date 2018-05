Peruca para bebês carecas provoca polêmica nos Estados Unidos

SÃO PAULO - Famílias com bebês costumam deleitar-se com a infinita lista de acessórios disponíveis nas lojas especializadas em produtos para a primeira infância. Mas um novo produto lançado por uma empresa americana está causando uma certa indignação: perucas para bebês carecas.

Alguns bebês têm cabelos, outros não. Isso sempre aconteceu e ninguém nunca sofreu com isso. Quando o bebê é do sexo feminino, algumas mães providenciam um delicado brinco para deixar claro que se trata de uma mocinha. Também dão preferência às roupas em tons rosa, em contraposição ao azul dos meninos.

Agora uma empresa chamada Baby Bangs! resolveu lançar a moda de perucas para deixar claro a feminilidade das meninas de poucos meses de vida, quando são desprovidas de cabelos.

As perucas para bebês carecas são de diferentes cores e estilos para agradar a todos tipos de gostos dos papais, mesmo os mais estranhos.

Reação. O lançamento provocou polêmica entre os pais e mães com ou sem bebês em casa. "Eu não concordo que os bebês devam ser submetidos a usar perucas na mais tenra idade, eles mal chegaram ao mundo!", comentou uma mãe entrevistada pela rede de TV CBS.

"Eu acho que a peruca pode dar um charme muito especial ao bebê", disse outra entrevistada. "É feita de cabelo real?" Um homem perguntou."Eu acho que é meio ridículo", completou em seguida.

O produto é feito de fios de seda de uma fibra artificial, de acordo com o site da empresa. É recomendado para recém-nascidos até 9 meses de idade.

A especialista em designer de artigos para maternidade Rosie Pope, citada pela reportagem, disse que o acessório para a cabeça dos bebês carecas se enquadra na categoria dos produtos bizarros.

As perucas custam a partir de US$ 29, o equivalente a R$ 65. O preço pode ser bem maior se os pais do bebê careca fizerem questão de uma peruca personalizada.

"Na Baby Bangs!, nós acreditamos na beleza da infância. Nossos projetos únicos são polvilhados de magia! Inspirando um mundo de maravilhas e momentos memoráveis, místicos e mágicos para você e sua bebê valorizarem para sempre!", diz o site, que mostra algumas fotos de bebês carecas com e sem a peruquinha, como naqueles antigos anúncios de tratamento para a calvície, que mostram o paciente antes e depois.