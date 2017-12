Pescadores de camarão dos EUA processam Brasil e outros 5 países Os pescadores dos EUA entraram na última quarta-feira, 31, com pedido de ação antidumping no Departamento de Comércio contra seis países que exportam camarão para o mercado americano. A alegação é que Brasil, China, Índia, Tailândia, Vietnã e Equador praticam concorrência desleal ao vender o crustáceo no mercado americano por preço inferior ao custo de produção. Esses países respondem por cerca de 75% das importações de camarão dos Estados Unidos. Os pescadores americanos sugerem ao governo a aplicação de tarifas que vão de 40% a 267%, informou a assessoria de imprensa da Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC). A associação já esperava o pedido de antidumping e contratou, no começo de dezembro, o escritório de advocacia Cameron & Hornbostel (C&H) para fazer a defesa do setor. O advogado Luiz Cláudio Duarte, representante do escritório explica que os exportadores brasileiros terão pelo menos 20 dias para preparar suas defesas. Esse é o prazo para o Departamento de Comércio dos EUA declarar oficialmente deflagrado o processo. Caso seja necessário, esse prazo pode ser estendido por mais 20 dias. A expectativa da ABCC era que 12 países fossem acusados no processo, mas o número foi reduzido pela metade na tentativa de diminuir os custos da ação ? estimada em US$ 7 milhões ? e aumentar as chances de sucesso dos pescadores norte-americanos.