Pescadores terão diesel mais barato A Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, a Petrobras e a BR Distribuidora lançam em Macaé, no norte fluminense, o programa Óleo Diesel para a Pesca. Destinado a todos os pescadores brasileiros, o programa beneficiará primeiro os trabalhadores artesanais da Bacia de Campos. Eles poderão, a partir de agora, ter fácil acesso a diesel de menor custo, subvencionado pelo governo federal e com incentivos fiscais estaduais. O lançamento será no posto BR Pontal Petros, do Mercado Municipal de Peixes de Macaé, com a presença do ministro José Fritsch, da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, e de diretores da BR Distribuidora e da Petrobras. As informações são da Radiobrás.