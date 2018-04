Pesificação de dívidas é "bomba-relógio" na Argentina Num primeiro momento, o setor agrícola avaliou que sairia ganhando com a pesificação das suas dívidas bancárias. O governo determinou que o valor da dívida em dólar deveria ser transformado em pesos sem qualquer correção. O problema é que o governo determinou a a atualização dessas dívidas em agosto. Augusto Haro, da unidade de financiamento agropecuário da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Argentina, afirma que os produtores poderão enfrentar sérios problemas no segundo semestre. ?A questão da dívida é uma bomba-relógio. Após 180 dias da pesificação, as dívidas passarão a ser atualizadas por uma taxa chamada Coeficiente de Estabilização de Referência, CER, índice um pouco inferior a inflação. Para 2002, as projeções são de inflação entre 50% e 60% na Argentina?, explica. ?Para um produtor que tem algum dinheiro, é melhor quitar sua dívida já. A inflação pode subir muito e a taxa do CER ser muito alta, o que impactaria diretamente no valor da dívida?, afirma. Segundo o gerente geral da Case-New Holland (CNH) na Argentina, Luigi Taticchi, alguns agricultores argentinos que compraram máquinas ou equipamentos já procuraram a empresa para quitar suas dívidas antecipadamente. Outros preferem deixar os grãos nas suas fazendas e esperam para ver o que acontecerá com os preços internacionais. As dívidas contraídas com as empresas fornecedoras de insumos não estão previstas na lei da pesificação. Os produtores e indústria estão num impasse sobre como as dívidas em dólar serão convertidas em peso. Carlos Salvador, presidente da Associação de Câmara de Tecnologia Agropecuária (Acta), estima que os produtores argentinos tenham dívidas de US$ 3,05 bilhões, acumuladas nos últimos três anos, com as indústrias de agroquímicos, fertilizantes, sementes e produtos veterinário. Desse total, US$ 2,15 bilhões referem-se a fertilizantes, sementes e agroquímicos. A Sociedade Rural Argentina (SRA), estima que a dívida real represente 15% (US$ 400 milhões) do informado pelas empresas. Os produtores querem saldar suas dívidas sem incorporar a desvalorização do dólar dos últimos meses. A situação do encarregado da Estância Arrojo Dulce Maizal, Ezequiel Dowlling, reflete a briga entre produtores e empresas. ?Eu tinha uma dívida de US$ 50 mil. Se as empresas me pedirem para pagá-la com um dólar a 1,60 peso, valor bem inferior ao praticado na Argentina atualmente, terei uma dívida de 80 mil pesos. É impossível quitar uma dívida dessa?, resume Dowlling. Ele plantou 1.100 hectares com soja, 850 hectares com milho e 500 com trigo na safra 2001/02.