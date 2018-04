Peso da Argentina fecha em alta a 1,93 por dólar O peso argentino fechou em alta frente ao dólar nas casas de câmbio de Buenos Aires. No fechamento, algumas casas cotavam o peso a 1,93 por dólar (1,90/1,95 no atacado e 1,80/2,05 no varejo), de 2,15 por dólar no fechamento de ontem (2,05/2,25). Outras casas traziam spreads de 1,75/2,05 a 1,80/2,10 pesos por dólar. "O Banco Central injetou dólares em várias ocasiões ao longo do dia. A primeira intervenção foi a 1,85 por dólar, depois houve outra a 1,80 e a última foi a 1,70, pouco antes do fechamento", disse um trader de uma casa de câmbio. O Banco Central argentino recusou-se a informar o volume de suas ofertas de dólares no mercado. De acordo com os jornais locais, ontem o BC argentino vendeu quase US$ 40 milhões em dólares. Em nota divulgada hoje, a FleetMarkets afirma: "nós ainda não estamos preocupados com a alta das taxas de câmbio nos últimos dias e com a aparente ineficácia das intervenções do BC. Essas intervenções foram alfinetadas muito pequenas num mercado muito pequeno. Como o FMI observou ontem, a Argentina tem reservas bastantes para uma economia de seu tamanho. Se o BC realmente quisesse levar a taxa spot a 1,40 por dólar, ele conseguiria fazer isso com facilidade". Leia o especial