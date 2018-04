Pesos pesados dão apoio a Merkel

A chanceler alemã, Angela Merkel, conseguiu ontem o respaldo dos principais organismos econômicos e financeiros internacionais à sua proposta para a redação de uma "Carta para uma Economia Sustentável". Participaram da reunião os representantes da Organização Mundial do Comércio, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da OCDE e da Organização Internacional de Trabalho. A ideia, segundo Merkel, é criar uma nova estrutura financeira baseada na cooperação entre os governos nacionais e os citados organismos levando em conta os países emergentes e as nações em vias de desenvolvimento.