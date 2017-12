Pesqueiros estrangeiros terão que contratar brasileiros O Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho aprovou nesta terça-feira uma resolução que obriga as embarcações de pesca estrangeiras no Brasil a contratarem pelo menos dois terços de trabalhadores brasileiros. Com isso, a previsão é que possam ser gerados 500 mil empregos no setor no País. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Imigração, Nilton Freitas, a nova resolução vem corrigir uma antiga falha na regulamentação do trabalho no setor pesqueiro do Brasil. A norma até então em vigor não estabelecia qualquer cota para trabalhadores brasileiros nessa situação. Enquanto todos os demais países já exigiam um porcentual de mão-de-obra nacional em embarcações estrangeiras de pesca nas suas costas, o Brasil permitia que todos os trabalhadores em barcos estrangeiros fossem também do exterior. A resolução do Conselho Nacional de Imigração prevê ainda que a embarcação firme contrato para permanecer na costa brasileira. Atualmente a bandeira internacional apenas permanece içada. Desburocratização A reunião do Conselho continua nesta quarta-feira, quando deve ser analisada a proposta de resolução para desburocratizar a concessão de vistos para estrangeiros trabalharem no País. De acordo com Nilton Freitas foi feito um amplo estudo sobre os procedimentos para a concessão de vistos de trabalho a estrangeiros e se descobriu que a lista de documentos solicitada é excessiva, muitas vezes com duplicação de papéis já exigidos por outros órgãos. "Estamos trabalhando no sentido de agilizar a concessão dos vistos e evitar gastos desnecessários para os contratantes de mão-de-obra estrangeira".