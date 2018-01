Pesquisa: analistas esperam inflação menor Instituições financeiras e analistas de mercado estão esperando inflação menor. As projeções da inflação medida pelo Índice Preços ao Consumidor Ampliado (IPC-A) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) caíram de 6,50% para 6,30% ao ano, em relação à pesquisa anterior, apurou reportagem de Gustavo Freire. A informação é de uma pesquisa feita pelo Grupo de Comunicação Institucional do Banco Central. A pesquisa também apontou perspectiva do IPC-A para o próximo ano: 4,20%. O número, no entanto, está acima do valor médio da meta que o governo brasileiro acertou com o Fundo Monetário Internacional, de 4% para 2001. Esta é a meta média, que pode oscilar entre 2% e 6%. O Comitê de Política Monetária (Copom) acreditava que essa meta seria alcançada facilmente, se os juros fossem mantidos em 18,5% ao ano. A pesquisa revela perspectiva de crescimento econômico de 3,10% neste ano e de 4% em 2001. Para a balança comercial, a previsão é de um superávit de US$ 3,5 bilhões neste ano e de US$ 5,4 bilhões no próximo ano. A título de comparação, o governo espera que o superávit comercial fique entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões, números que os analistas de mercado financeiro acham muito otimista.