Pesquisa aponta queda de 83% nas contratações Pesquisa realizada em novembro pela Bumeran, empresa do grupo Terra Lycos especializada em recrutamento online, mostrou queda nas contratações de toda a região ibero-americana. A pesquisa constatou estado de alerta no mercado, atribuído à instabilidade econômica e política, comum nos finais de ano, mas aguçada, no Brasil, pela transição do governo. Entre as principais tendências identificadas estão o breque geral no preenchimento de vagas dentro das empresas. No Brasil, 83% das empresas indicaram que não fizeram contratações nos últimos dois meses. A exceção fica por conta do Chile. Cerca de 50% dos chilenos afirmaram ter contratado. Nos outros países que participaram da enquete, mais de 50% no geral indicam que suas empresas não admitiram novos funcionários. Se os dados da pesquisa forem analisados sem o critério de divisão por país, as porcentagens se repetem. Mais de 60% dos profissionais dos seis países incluídos na enquete online afirmaram que não participaram de entrevistas nos últimos dois meses. Na Venezuela, país que enfrenta conflitos políticos, o número chegou a 74%, seguido pelo Brasil com 73% e Argentina com 71%.