Pesquisa confirma compras antecipadas, diz Fecomércio-RJ Pesquisa do Instituto Fecomércio-RJ no dia 17 de dezembro, com 1.978 moradores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e divulgada hoje revelou que 31,20% dos entrevistados já compraram seus presentes de Natal. Esse porcentual é superior ao de 21,32% registrado em 2002, o que mostra que este ano parte dos consumidores está antecipando as compras. Como de costume, os presentes mais procurados são Roupas e Acessórios, com 41,30% da preferência. Em seguida, aparecem as lembrancinhas (31,97%), os brinquedos (21,23%), os artigos de perfumaria (7,66%) e os telefones celulares (4,00%). Do total, 21,40% vão comprar mais de um tipo de presente. Entre os consumidores que ainda não tinham comprado os presentes no dia da pesquisa, 59,08% pretendiam fazê-lo até o dia 21 de dezembro e 37,65% iam deixar para o dia 24, confirmando que uma parcela ainda prefere enfrentar as lojas na última hora.