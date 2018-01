Pesquisa da ANP aponta estabilidade no preço da gasolina O preço da gasolina se manteve estável na última semana em todo o Brasil, segundo pesquisa semanal divulgada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O valor da gasolina vinha apresentando constantes altas, refletindo o aumento do custo do álcool que é adicionado à sua fórmula na proporção de 25%. O preço do álcool estava aumentando devido à proximidade do fim da safra de cana-de-açúcar previsto para entre outubro e novembro. Segundo a pesquisa da ANP, o valor do litro da gasolina se mantém em R$ 2,007 na média nacional, mesmo valor da semana anterior, e aumento de 1,05% sobre o valor de quatro semanas atrás. No município de São Paulo, a gasolina foi cotada a R$ 1,927 em média pela ANP, valor 0,8% superior ao da semana anterior e 2,01% maior do que o registrado quatro semanas antes. No município do Rio de Janeiro, o preço médio apurado pela ANP foi de R$ 1,995, ou 0,2% maior do que na semana anterior e 0,3% maior do que quatro semanas atrás. Álcool hidratado A pesquisa semanal da ANP também apontou que o preço do álcool hidratado também se manteve estável na semana que passou depois de contínuas elevações em seu preço nos postos de combustíveis. O litro de álcool foi cotado a R$ 1,239 na média nacional, ante R$ 1,224 há quatro semanas, o que demonstra um aumento de 1,22%. Em São Paulo, o álcool teve novo aumento, passando de R$ 1,041 para R$ 1,065 em média. No município do Rio de Janeiro, o combustível foi de R$ ,1,253 para R4 1,276. O diesel sofreu pequena oscilação para baixo na semana que passou, segundo a ANP. O valor médio nacional do produto caiu de R$ 1,403 para R$ 1,401. No município de São Paulo, o diesel teve aumento, passando de R$ 1,397 para R$ 1,405. No município do Rio, o combustível passou de R$ 1,382 para R$ 1,381.