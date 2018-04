Pesquisa da CNI mostra recuo da produção Os indicadores de produção, faturamento e emprego da sondagem industrial da CNI (Confederação Nacional da Indústria) mostraram redução no primeiro trimestre deste ano em relação ao último trimestre do ano passado e também em relação ao primeiro trimestre de 2001. "Estamos vendo uma certa frustração de expectativas em relação à intensidade de recuperação que se esperava no início deste ano", afirmou o coordenador da unidade de política econômica da CNI, Eduardo Castelo Branco. Parou de piorar Apesar disso, as expectativas em relação aos próximos seis meses são de estabilidade em relação ao nível de emprego e de melhora quanto ao faturamento, exportações e compra de insumos e matérias-primas. "A impressão hoje é que a situação parou de piorar", disse o coordenador da sondagem, Renato Fonseca, em relação às expectativas. O indicador de utilização da capacidade instalada caiu de 75% do último trimestre do ano passado para 70% no primeiro trimestre deste ano. Foi o nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 99, quando esse indicador também estava em 70%. No primeiro trimestre de 2001, o uso da capacidade instalada era de 72%. Comércio exterior Em relação ao comércio exterior, a CNI divulgou um suplemento especial mostrando que a substituição de importações continua muito pequena, inclusive nas projeções para este ano: 61,7% das pequenas e médias empresas e 65,8% das grandes empresas pretendem manter suas importações inalteradas. Castelo Branco afirmou que é importante que as exportações cresçam muito porque, se o nível de atividade interna crescer, como não está havendo grande substituição de importações, o saldo da balança comercial ficaria menor. Estoques O coordenador da Sondagem Industrial da CNI, Renato Fonseca, disse que as indústrias estão com estoque um pouco acima do desejado. Fonseca disse que isso "mostra que a recuperação da atividade econômica não será imediata". De acordo com ele, imaginar uma forte recuperação do nível de atividade no Brasil só é possível a partir do segundo semestre. Ele observou ainda que cresceu em quase 20 pontos porcentuais o número de grandes empresas que apontaram a falta de demanda como um problema real. Este porcentual chegou a 40% nesta sondagem referente ao primeiro trimestre do ano, ante a média de 20% registrada em 2000. "Assim, a falta de demanda passou a ter importância para as empresas de grande porte", diz a sondagem.