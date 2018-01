Pesquisa da Conab mostra aumento de 6% na safra Os agricultores devem colher uma safra de 130,8 milhões de toneladas de grãos e algodão em 2003/04, estimou hoje o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. O levantamento é o terceiro da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra atual. Na comparação com o ano-safra anterior, 2002/03, a previsão atual indica crescimento de 6,2% na produção. Os técnicos da Conab informaram que o levantamento foi feito entre os dias 2 e 6 de fevereiro, em 526 municípios das principais regiões produtoras do País. "No momento, não existem estimativas quanto às perdas em virtude das adversidades climáticas no Nordeste, pois naquela região ainda é possível o replantio", informaram os técnicos. O próximo levantamento será realizado no período de 11 a 17 de abril.