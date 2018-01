Pesquisa da FGV aponta boas perspectivas para indústria A Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação da Fundação Getúlio Vargas indica desaceleração em abril, mas traz previsões otimistas para o futuro. "Há uma suave desaceleração da economia, não um pouso forçado",disse o economista Aloísio Campelo, coordenador do núcleo responsável pela pesquisa. Uma parcela de 29% das 990 empresas entrevistadas prevê aumento do emprego contra apenas 9% que prevêem redução. São números melhores que os de janeiro, em que esses números previstos eram de, respectivamente, 20% e 12%. Em abril do ano passado, porém, as parcelas correspondiam a 34% e 11%. O porcentual das que prevêem aumento de produção subiu de 28% em janeiro para 58% este mês e as que esperam redução caiu de 34% para 10%. Em abril do ano passado, essas parcelas eram de, respectivamente, 53% e 11%. "De oito dos principais quesitos de previsão em janeiro seis eram melhores que em janeiro de 2004. Agora em abril, só dois são melhores que em abril do ano passado", observou Campelo. "Mas em abril do ano passado a economia estava a todo vapor", disse também. Preços A pesquisa mostra ainda que uma parcela de 48% das 990 empresas pesquisadas entre 28 de março e a última segunda-feira pretendem aumentar seus preços. O porcentual é maior que o da pesquisa anterior, em janeiro, quando 38% declararam intenção de encarecer seus produtos, e supera também o de abril do ano passado, que foi de 32%. Já a parcela que previu redução de preços caiu de 28% em abril de 2004 para 26% em janeiro deste ano e neste mês foi de apenas 7%.