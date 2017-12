Pesquisa da FGV aponta otimismo dos empresários para 2005 Há um otimismo generalizado entre os empresários da indústria da transformação para 2005. Pesquisa especial sobre previsões para 2005, anunciada hoje e feita com base na Sondagem Conjuntural da Indústria da Transformação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), já divulgada no final de outubro, mostra que, das 1.003 empresas consultadas, 83% esperam aumento de faturamento em 2005 ante 2004, e apenas 3% esperam redução. O dado é mais positivo se comparado com a mesma pesquisa realizada em outubro de 2003, para previsões referentes ao ano de 2004: naquela época, 80% dos pesquisados informaram que esperavam alta no faturamento em 2004 ante 2003, e 4% dos analisados informaram na época que aguardavam uma redução no faturamento. "O clima dos empresários é bastante otimista. Há uma avaliação muito favorável de que (as empresas) apostam também em crescimento econômico no ano que vem", disse o economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Aloisio Campelo. Segundo ele, em 2003 apenas os setores voltados para a exportação apresentavam otimismo grande para 2004. "Agora, temos otimismo não só das empresas voltadas para o mercado externo como as que são voltadas para o mercado interno", afirmou. Mercado de trabalho e investimentos O otimismo dos empresários se reflete no mercado de trabalho. A pesquisa mostra que, das 1.003 empresas consultadas, 47% das companhias planejam contratar mais do que demitir em 2005, e 6% planejam redução do contingente de mão-de-obra no ano que vem. Na pesquisa anterior, 35% das empresas pesquisadas planejavam contratar mais do que demitir esse ano, e 9% projetavam número maior de demissões do que de contratações, no mesmo período. A pesquisa mostrou ainda que as empresas da indústria de transformação planejam aumentar seu nível de investimentos para compra de máquinas e equipamentos em 2005 ante 2004. Das 1.003 empresas analisadas, 52% afirmam que os investimentos para 2005 serão maiores do que os registrados em 2004, e 8% apostam em investimentos menores para o ano que vem. Na pesquisa anterior, 45% das empresas apostavam em investimentos maiores em 2004 ante 2003, e 19% esperavam investimentos menores. Previsões da indústria de transformação para 2005 em relação a 2004 (%) INDICADORES AUMENTO/MELHORA IGUAL/NORMAL REDUÇÃO/PIORA Faturamento 83 14 3 Situação dos negócios 67 29 4 Pessoal ocupado 47 47 6 Exportações 63 30 7 Importações 43 51 6 Investimentos 52 40 8